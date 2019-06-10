由北港朝天宮媽祖廟分靈的大陸江蘇「昆山北港朝天宮」，10日回饋祖廟發放助學金給北港鎮4所國、高中學生，共有150人受惠，昆山北港朝天宮行事低調默默行善，強調會持續發送愛心，幫助兩岸學子安心求學。
大陸江蘇省台商為宣揚媽祖信仰，2年前集資在江蘇省昆山市興建昆山北港朝天宮，並由北港朝天宮協助以全分靈方式，比照雲林北港朝天宮供奉各殿神明，兩宮情誼深厚定期交流，10日昆山北港朝天宮回到祖廟謁祖，同時發送助學金。
助學金發送活動由北港朝天宮董事長蔡咏鍀、昆山北港朝天宮委員們共同主持，共有北港鎮北港高中、北港農工、北港國中、建國國中150名學生受惠，學生們開心地拿著紅包，感謝兩岸媽祖廟對他們的關心。
蔡咏鍀表示，大陸宮廟行事低調，因此不便受訪，但行善助人的心意不變，希望兩岸藉由宗教文化交流，幫助更多學子努力向學，感受媽祖的慈悲與社會的溫暖，日後有成就再幫助更多人，形成善的循環，永續傳承這分來自兩岸的愛心。
北港朝天宮指出，廟方致力兩岸宗教文化交流，目前旅居大陸昆山的台商有數萬人，許多人信仰媽祖，昆山北港朝天宮以全分靈方式，讓北港媽祖完整呈現在大陸，撫慰長期在對岸的諸多台商，是台商心靈的寄託。
(中時 )
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