中華民國網球協會秘書長劉中興於今年法國網球公開賽比賽期間，遠赴法過巴黎接受法國網球協會頒發「國際菲利浦夏特里耶盃（TROPHEE INTERNATIONAL PHILIPPE─CHATRIER）」獎盃及獎金，中華網協表示，近期會召開理監事會議，提請討論這筆獎金的使用及分配方法。

法國網協提供的資料指出，「國際菲利浦夏特里耶盃」以該國著名網球運動員菲利浦夏特利耶為名，他曾在1973年到1993擔任法國網協主席，法網中央球場亦是以他為名，這個獎項則要獎勵各國網球協會對於發展青少年網球運動、培養紅土賽事青少年選手的努力，已經是第三年頒發獎盃及獎金，希望藉此鼓勵各國網協推廣紅土網球訓練，培育出更多好手。

劉中興代表領獎的成績，是2018年法網青少年組男、女單、雙打成績換算積分的排名次，中華台北在男子組靠著曾俊欣單打奪冠、何承叡單打16強，以及兩人搭配的男雙打下亞軍，換算之後以7460分高居第一，因此分配到10萬歐元（約360萬新台幣）獎金。

女子組葛藍喬安娜去年法網青少年女單止步八強、梁恩碩第三輪，換算的積分是1080分，排名第7。

這是中華網協第一次獲得國際菲利浦夏特里耶盃獎肯定，計畫近期召開理監事會議，提請討論獎金使用及分配方法，也會持續協助推廣青少年選手國際交流、紅土網球賽事，能夠持續派出優秀選手挑戰法網。

(中時電子報)