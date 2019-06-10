北港點心糕餅業者發現4張日據時代點心糕餅比賽「褒狀」。（張朝欣攝）

北港鎮點心糕餅業者楊培龍10日整理倉庫，意外發現4張日據時代點心糕餅比賽「褒狀」，其中年代最久遠的為明治36年，距今已有116年，得獎點心糕餅為北港飴與鳳梨糕，4張「褒狀」記錄了百年前北港點心糕餅產業的興盛，彌足珍貴。

點心糕餅業者楊培龍目前在北港朝天宮媽祖廟經營紅龜粿，其家族經營點心糕餅已超過百年，但都沒有留下相關資料，讓他引以為憾，沒想到整理倉庫時發現4張日據時代的點心糕餅比賽「褒狀」被壓在雜物下，所幸「褒狀」都有裱框，得以完整保留下來。

楊培龍表示，4張「褒狀」中，年代最久遠的為明治36年（1903年），比賽名稱「第五回內國勸業博覽會」，當時由先祖楊明以鳳梨糕與北港飴獲獎，證明116年前北港地區的點心糕餅品質優異，獲得官方肯定。

其他3張為「褒賞授予之證」，也是「褒狀」的1種，年代均為大正6年（1917年），檨仔（芒果）糕榮獲維新50年記念博覽會有功一等賞金牌；李仔糕、北港飴獲得全國名產贈答品展覽會一等賞金牌。

楊培龍說，早年北港地區為雲林沿海五穀雜糧集散地，衍生出眾多點心糕餅產業，由4張「褒狀」可得知，當時的點心糕餅口味相當多樣，「飴」是用麥芽或米製成的軟糖，糕餅口味則以芒果、李子、鳳梨等水果為主。

(中時 )