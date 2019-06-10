霧峰區青桐林生態園區木棧平台10日崩塌意外導致多人受傷。台中市政府表示，市長盧秀燕對傷者表示高度關心，已指示前往醫院探視，後續將全力協助就醫及相關事宜。意外現場已由警方封鎖禁止進入。初步原因為木頭被白蟻蛀蝕，將全面檢視研議修復方式。

今日霧峰長青學苑學員前往霧峰區青桐林生態園區進行戶外教學活動，同時有20多人在木棧平台上活動，由於木棧平台的木材已被白蟻侵蝕因此崩塌，造成約14人受傷。

盧秀燕在議會備詢後對此案表示，市府已全面救援傷者並送醫救治，經了解這是民國97年興建的木棧道，台中市可能還有很多老舊木棧道，市府會全面檢視處理。農業局長蔡精強表示，這座木棧道一年150萬元經費，包括綠美化及木棧道維修管理。目前已請警察封閉禁止使用，全面檢視後再研究如何處理。

霧峰區長李銘海表示，青桐林生態園區裡的木棧平台為民國97年由當時台中縣政府農業局撥款興建，縣市合併後由霧峰區公所維護。區公所每年均進行巡查維護。上週公所人員巡察時，木棧平台外觀並無異常，今日則發現部分木頭中間已被白蟻入侵破壞。公所已前往醫院慰問傷者，現場也封鎖禁止進入。將儘速重建木棧平台，並改用較不易損壞材質，避免類似意外發生。

(中時 )