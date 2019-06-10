保安里長詹勳坤為服務里民，今年投入「銀髮俱樂部」設置計畫，今上午11時，於保安市民活動中心 （新北市樹林區保安街88號）舉辦揭牌儀式。（許哲瑗翻攝）

保安里長詹勳坤為服務里民，今年投入「銀髮俱樂部」設置計畫，今上午11時，於保安市民活動中心 （新北市樹林區保安街88號）舉辦揭牌儀式。（許哲瑗翻攝）

保安里長詹勳坤為服務里民，今年投入「銀髮俱樂部」設置計畫，今上午11時，於保安市民活動中心 （新北市樹林區保安街88號）舉辦揭牌儀式。（許哲瑗翻攝）

保安里長詹勳坤為服務里民，今年投入「銀髮俱樂部」設置計畫，今上午11時，於保安市民活動中心 （新北市樹林區保安街88號）舉辦揭牌儀式。（許哲瑗翻攝）

樹林區保安里內老年人口日漸增加，里長詹勳坤為服務里民，今年初即積極投入「銀髮俱樂部」設置計畫，今上午11時，於保安市民活動中心 （新北市樹林區保安街88號）舉辦揭牌儀式，這也是樹林區成立的第18個銀髮俱樂部，特別邀請亮麗舞蹈協會等諸多團隊表演精彩熱舞，帶動現場歡樂活力，為保安里銀髮俱樂部成立揭開序幕。

新北市長侯友宜為因應高齡化社會來臨，主打「里里銀髮俱樂部」政策，目標希望各里或鄰近地區設置銀髮俱樂部，讓長輩們能共餐與健康促進空間，透過定期互相陪伴照顧，能減緩失能失智的情形發生，強化長輩人際關係的良性互動。

「全球傳動科技股份有限公司」自2018年開始首度贊助樹林區老人共餐，從羌寮里、三多里、文林里，再到這次「保安里」的共餐贊助，愛心公益加碼持續傳動。

詹勳坤里長表示，年初即積極關心申請設置銀髮俱樂部，為提升服務效能，此次更是不計成本、自掏腰包投入許多設備的購置，「長輩願意走出家門，喜歡來呷逗陣聊天」是他最大的期望。

樹林區長陳奇正表示，樹林區滿65歲人口已接近11.6％，保安里人口是樹林區第3多的里別，滿65歲長輩也將達千人，特別讚許詹里長對服務里內長輩的用心，希望更多長輩能共同珍惜使用社會局補助的設備，也呼籲更多民間單位共同來成立銀髮俱樂部，讓更多長輩走出家門從事身心健康活動，並建立良好的社交活動，真正達到在地樂活。

陳奇正說，期望未來更多長輩來此共餐泡茶、坐按摩椅舒壓，使用跑步機、健身車、煮咖啡、話談家常。

詹勳坤里長表示銀髮俱樂部開放時間為每週一、三、五上午8時至14時，歡迎滿65歲以上有興趣參與銀髮俱樂部的保安里長輩，有空來坐坐。

(中時 )