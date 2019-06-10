明德中學楊秉叡習慣將曾寫錯的題目製作成「訂正本」，方便複習。（黃國峰翻攝）

明道中學吳宥葳（右起）、葉睿泓都拿下5A＋＋作文6級分的佳績，習慣明道的環境，都選擇直升。（黃國峰翻攝）

108年國中教育會考成績單10日寄發，並開放網路查詢，各國中傳出捷報，明道中學吳宥葳、葉睿泓、僑泰中學陳盈文、明德中學楊秉叡都考到5A＋＋作文6級分的佳績，其中明德中學楊秉叡考到111積分滿分佳績，校方特別頒發百萬獎學金，他笑著說，要將獎學金存下來、未來當成大學教育基金。

作文拿到6級分的明德中學楊秉叡說，在寫作文時是以小時後回大甲阿公、阿嬤家的經驗為例，發現每次回去，阿公、阿嬤都站在外面等待，當時覺得很奇怪，後來參加創世基金會志工街頭募款後，慢慢理解老人的心態，也藉此闡述「青銀共居」的優缺點。

喜愛畫畫的楊秉叡選擇直升明德中學高中部，他說，對學校的師資、環境有信心，下一個目標鎖定大學學測，希望未來能當一名建築師，滿足愛畫畫的興趣，也能設計符合不同人居住的房子。

明德中學指出，高中部成立時即訂下滿分入學者可獲得百萬獎學金，楊秉叡是20多年來首位領取百萬獎學金的學生，也是國中部設立3年來首位考取滿分者。

明道吳宥葳表示，今年會考題目很生活化，其實只要仔細閱讀思考，其實並不困難，平常只要上專心，跟著學校的進度走即可，選擇直升也是因為明道中學對於108課綱準備齊全，可以更安心地學習。

明道葉睿泓表示拿到5A＋＋6級分很開心，證明了三年來的努力。因為自己本身很習慣明道的學習環境，對這種多元的教學形態也非常喜歡，所以選擇了直升。

明道中學國中部管珮慧主任表示，兩位會考狀元都是跟著學校的進度安排、積極參與多元活動，在學習及校園生活上，表現可圈可點。

(中時 )