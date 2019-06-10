AVEDA輕感柔亮液形象圖。（AVEDA提供）

威娜任我型150ml。（威娜提供）

RF荷那法蕊Naturia乾洗髮霧情境圖。（RF提供）

英國名模Rosie Huntington Whiteley優雅包頭。（威娜提供）

網路謠傳食藥署禁止7日內同時染燙的假新聞，消息傳開，引發消費者恐慌。髮型業者親上火線解答，分開燙髮與染髮可讓髮絲與頭皮休息，相對降低服務過程中髮絲及受損甚至造成客訴的風險，但其實消費者時間有限，常常喜歡染燙一起打改造，專業髮型師會先「燙髮」再「染髮」。

網路謠傳，未來民眾上髮廊若同時染髮、燙髮，將被罰錢。食藥署出面闢謠，主要是規範染髮劑、燙髮劑的「產品標示」，消費者若到髮廊同時染燙並不會受罰。

好剪才公關表示，先「燙髮」再「染髮」不會導致燙髮藥水破壞剛完成置換的染髮色素，以致於讓髮絲嚴重受損，而且燙髮後通常髮絲天然色素會在毛鱗片燙髮操作張開時流失，也就是一般燙髮後會褪色。

當然，髮質受損這與髮廊的服務技術操作訓練也有著高度相關，很多時候操作燙與染不是分開進行就不會嚴重受損，網路上常見的客訴，像是燙髮過毛、燙髮不捲髮絲斷裂，這個情況不需要加上染髮就已經是重度受損的髮質，還有染髮進行漂色與褪色，這個情況也是絕對不可以再燙，因為髮絲已經是極度受損髮了。業者建議，要針對整個產業的職能進行提升，才能真正治標治本。

(中時 )