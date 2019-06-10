台北福華飯店〈點心坊〉因應夏天推出的〈芒果百香布雪〉，以台灣愛文芒果與百香果製成內餡，酸甜滋味平衡得恰到好處。（圖／台北福華飯店）

因應夏天到來，台北福華飯店〈江南春〉主廚一口氣設計了多道烏參料理有：虎掌脆烏參(下)、蔥燒美烏參(中左)、獅子頭美烏參(中右)，以及脆皮美烏參(上)。（圖／台北福華飯店）

「叭噗」是台灣4、5年級生早年夏天的消暑記憶，如今，為了在競爭激烈的市場搶商機，五星飯店主廚亦將腦筋動到「叭噗」上，設計「21世紀版新口味叭噗」以廣招徠。

天氣逐漸升溫，影響外食族食慾，台北福華飯店決定由館內〈江南春〉、〈蓬萊邨〉台菜餐廳、〈麗香苑〉與〈珍珠坊〉各餐廳主廚，各自研發推出多款「消暑開胃療癒系」美食，並以期間限定料理訴求以廣招徠。

〈蓬萊邨〉台菜餐廳主廚王永宗研發推出夏季限定「洛神叭噗」料理別具巧思，更富有新創概念，以植物界紅寶石洛神花為本，拌入帶有風乾鳳梨的薯泥當中，口感酸甜、香氣十足，可搭配酥炸明蝦球及清爽芒果醬，一菜二吃獨特創意組合，嗅出夏日新風味。

台北福華江浙料理餐廳〈江南春〉主廚劉宜嘉，因應夏天到來一口氣推出4道招牌烏參料理，欲以豐富的膠原蛋白挑逗食客味蕾。劉宜嘉選用美國進口烏參為主角，其中「脆皮美烏參」將烏參以醬油、蠔油、高湯、米酒滷至入味後，再油炸去除水分，再使用老母雞加豬皮熬煮製成的精華醬汁煨煮提味，可吃到豐富膠質與膠原蛋白的鮮美海味。「虎掌脆烏參」因豬蹄含有豐富膠質，將其先炸過後起鍋，以蔥、薑、蒜、辣椒加上中藥材滷1小時至軟嫩，再與炸過的烏蔘一起品嚐，脆口彈牙。

「獅子頭美烏參」把獅子頭採揚州做法，五花肉切成肉丁，並加入新鮮蝦仁泥製成，與烏參一同放入砂鍋中熬煮，紅燒口味加上創意作法，一次品嚐多種風味；而經典菜色重新演繹的「蔥燒美烏參」以老菜為發想，鮮嫩肥美的口感搭配上宜蘭在地生產的三星蔥！香氣濃郁芳香，更襯托出烏參的原始風味。

廣式餐廳〈珍珠坊〉主廚蔡清南獻上清爽不膩口的「莎莎燻鮭魚排」，有別於一般燻鮭魚的切片處理方式，特別精選煙燻鮭魚，醃漬入味後以低溫油泡熟，再加入茶葉、糖醃燻而成，搭配酸甜莎莎醬一起食用，濃厚中帶有清爽滋味，鮭魚不同於一般切片處理，整塊魚排更紮實入味。

「麗香苑」則推出以煙燻帶皮火腿與番茄、苜蓿芽等多樣生菜為內餡的「盛夏沁涼活力堡」，淋上以薄荷與香菜調製而成的主廚特製薄荷醬，融入巴薩米克醋提出酸味，再加上招牌酥炸薯條，健康無負擔的輕食首選，標榜每一口都清涼消暑。

台北福華〈 點心坊〉則端出「芒果百香布雪」，冰涼清爽的北海道乳酪，融合可口鮮奶油，再加上嚴選台灣愛文芒果與百香果製成內餡，酸甜滋味平衡得恰到好處，外層搭配日本麵粉製成的布雪蛋糕，外型小巧可愛，口感紮實而滑順不甜。

(工商 )