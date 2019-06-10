彰化縣巨峰葡萄進入盛產期，今年產量大豐收，不料5月豪大雨過後，又有另一波梅雨鋒面來襲，令果農提心吊膽、擔心收成泡湯；湖埔社大10日攜手在地企業，以10萬元認養埔心鄉一處葡萄園，將進行義賣募款，也將開放民眾採果體驗。
豪大雨來臨，搶救葡萄幫幫果農。在埔心鄉種植4分地網室葡萄園的楊姓果農說，今年葡萄因果實著色較差、又感染晚腐病等問題，賣相不佳，慘遭盤商拒收，只能任由葡萄滿地落果，這周進入第二波採收期，沒想到又遇鋒面攪局，實在很煩惱心血付諸流水，幸好有湖埔社大幫忙，發動學員們前來自行採收、裝袋裝箱。
社大執行長林淑玲表示，社大學員過去常吃楊姓果農種植的葡萄，也配合進行田園、食物農教育，今年主動發起認購計畫，每箱5台斤、150元，獲得熱烈回響，力麗集團已認購250箱，埔心警友站長許增鏞更慨捐10萬元收購包下果園。
林淑鈴說，除了幫農民採收、義賣，採收剩餘的次級品也將回收，將利用社大開設「剩食轉化─葡萄果醬製作課程」，教學員合力做成葡萄果醬再販售，提升價值；鮮果、果醬義賣所得將全數捐作東螺溪生態教育園區的營造基金。
(中時 )
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