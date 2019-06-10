葡萄園裡成串葡萄已成熟進入第二波採收期，不料又有梅雨鋒面來襲。（謝瓊雲攝）

湖埔社大老師謝文猷義務加入採收葡萄行列。（謝瓊雲攝）

埔心警友站長許增鏞出錢又出力，捐出10萬元認購葡萄園收成，也來幫忙採收葡萄。（謝瓊雲攝）

為了幫葡萄農減少損失，湖埔社大學員志工們自動自發趕在大雨來臨前義務幫忙採收葡萄進行包裝。（謝瓊雲攝）

彰化縣巨峰葡萄進入盛產期，今年產量大豐收，不料5月豪大雨過後，又有另一波梅雨鋒面來襲，令果農提心吊膽、擔心收成泡湯；湖埔社大10日攜手在地企業，以10萬元認養埔心鄉一處葡萄園，將進行義賣募款，也將開放民眾採果體驗。

豪大雨來臨，搶救葡萄幫幫果農。在埔心鄉種植4分地網室葡萄園的楊姓果農說，今年葡萄因果實著色較差、又感染晚腐病等問題，賣相不佳，慘遭盤商拒收，只能任由葡萄滿地落果，這周進入第二波採收期，沒想到又遇鋒面攪局，實在很煩惱心血付諸流水，幸好有湖埔社大幫忙，發動學員們前來自行採收、裝袋裝箱。

社大執行長林淑玲表示，社大學員過去常吃楊姓果農種植的葡萄，也配合進行田園、食物農教育，今年主動發起認購計畫，每箱5台斤、150元，獲得熱烈回響，力麗集團已認購250箱，埔心警友站長許增鏞更慨捐10萬元收購包下果園。

林淑鈴說，除了幫農民採收、義賣，採收剩餘的次級品也將回收，將利用社大開設「剩食轉化─葡萄果醬製作課程」，教學員合力做成葡萄果醬再販售，提升價值；鮮果、果醬義賣所得將全數捐作東螺溪生態教育園區的營造基金。

(中時 )