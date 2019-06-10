國民黨總統初選參選公約引發不同討論，國民黨主席吳敦義表示，相關內容並非一字不能改，每位候選人有其重視的重點。他希望所有參與國民黨總統選舉初選的候選人，一定要能展現出黨的基本主張與風格。

國民黨今天公布第15任總統副總統初選名單，包含高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、新北市前市長長朱立倫、台北縣前縣長周錫瑋，以及孫文學校總校長張亞中在上周四皆已繳交選務費用500萬元，5人確定參與初選。

在公告參加初選者名單後，依照作業時程規定，明（11）日就會召開參選人座談會，討論民調、國政願景發表會等細節。

面對郭台銘表態不簽初選公約，吳敦義說，「制度是有的」。他表示，參選人之一的前台北縣長周錫瑋日前寫了一份公約提供給中央黨部，重點有三項，第一、初選過程中一定要乾淨選舉，如果有機會競選總統，也一定要守法節約，絕不違背國家法律。

第二、若能代表國民黨參選總統，一定會選擇最有互補功能的副總統人選，對於2020年同時投票的立法委員選舉，也會一起努力，爭取最光榮的勝選。

第三、假設沒有獲得出線或提名，也一定竭智盡力，幫助被中國國民黨提名的同志，全力助選，讓國民黨提名的候選人光榮當選，實踐國民黨重返執政的目標，讓中華民國更輝煌騰達，讓國民過更好日子，讓兩岸更能和平穩定發展。

吳敦義表示，相關內容並非一字不能改，也不是很僵硬，每位候選人有其重視的重點，最重要的是精神能正確。他希望所有參與黨內總統選舉初選的候選人，一定要能展現出黨的基本主張與風格。

(中時 )