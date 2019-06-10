愛彼表創下世上最薄萬年曆紀錄的皇家橡樹超薄萬年曆自動上鍊腕表，厚度僅6.3mm。（Audemars Piguet提供）

去年，愛彼表（Audemars Piguet）在SIHH日內瓦國際高級鐘表展發表史上最薄的皇家橡樹自動上鍊萬年曆腕表，厚度僅6.3mm，創下世上最纖薄萬年曆的紀錄，震驚表壇。如今，這款超薄萬年曆正式登台，近日吸引不少表迷前往朝聖，表殼結合鈦金屬和鉑金兩種材質，不僅纖薄，且更加輕盈舒適。

愛彼表去年在SIHH發表的超薄萬年曆腕表「皇家橡樹RD＃2」，是以950 純鉑金打造，今年新登場的編號6586IP.OO.1240IP.01萬年曆，則結合鈦金屬和950鉑金，不僅重量大幅減輕，兩種金屬材質形成對比美感，更添品味。

這款顯示日、月、星期和月相的高複雜功能腕表，竟能如此纖薄，必須歸功品牌歷時5年研發的Caliber 5133超薄機芯，該機芯厚度只有2.89mm，總共有256個零組件，動力儲存為40小時，加上表殼厚度為6.3mm，比起上一個超薄萬年曆紀錄的百達翡麗5940R腕表，240Q微型自動盤機芯厚3.88mm，加上表殼厚8.48mm，明顯纖薄許多。

新款皇家橡樹超薄萬年曆自動上鍊腕表的表盤也再進化，搭配的是藍色緞面精飾盤面，而非藍色「Grande Tapisserie」大型格紋表盤，精緻美感，且大幅提升清晰易讀性。

(中時 )