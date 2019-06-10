貧生逆境上明星大學 19:372019/06/10 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林家扶中心受扶學生很爭氣，由右而左分別為余品詮、許乃懿、李志翔、蔡依珊、張浚鈺考上台北大學電機系、清大資工系、國防醫學大學、中國醫藥大學藥學系、中山大學化學系。（許素惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲林家扶中心許乃懿等5受扶學生逆境中奮發，考上清大等明星校系，不負家人厚望。 雲林家扶中心受扶學生也很爭氣，余品詮、許乃懿、李志翔、蔡依珊、張浚鈺分別考上台北大學電機系、清大資工系、國防大學理工學院、中國醫藥大學藥學系、中山大學化學系，他們不是在單親家庭長大就是隔代教養，逆境中仍堅毅奮發，終不負家人厚望。 雲林家扶中心主委陳燦勳將提供考上台清交成政等大學，以及醫學系每位孩子，大學4年共24萬元生活費，讓他們在異地求學無礙。 (中時 ) #大學 #家扶中心 #家扶 #中心 #雲林 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜加碼615在雲林造勢 網勸菜農擺攤賣空心菜 07:492019/06/06 政治 陸俄兩國領導人共同見證 清華將建俄羅斯研究院 13:512019/06/06 國際 雲林人6月15日挺韓 人文公園可容納3萬人 14:262019/06/06 政治 陸大學錄取台生 人數大躍進 04:092019/06/07 焦點新聞 韓國瑜回娘家 雲林6月15日大造勢 04:102019/06/07 地方新聞 輔英斥資6000萬 培育長照人才 04:102019/06/07 地方新聞 清華北大競爭 有如神仙打架 04:092019/06/09 兩岸藝文 國中會考5C人數歷年最少 「減C政策」見成效 12:142019/06/10 生活 《店頭市場》逸達違反重訊申報，遭罰5萬元 11:592019/06/10 財經 堅持戶籍留雲林 泳將楊子慶2度獲頒雲林之光 19:142019/06/10 生活 生活熱門新聞 擔心膽固醇過高？這裡一捏就知道 - 生活 兩女神閃婚太震驚！唐綺陽揭4星座感情路要小心了 - 生活 最夯手搖飲冠軍？第一名不是珍奶 - 生活 驚!她拍到雨瀑奇景 天空破洞倒下水來 - 生活 華航螺絲鬆？出包案件一樁接一樁 - 生活 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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