雲林家扶中心許乃懿等5受扶學生逆境中奮發，考上清大等明星校系，不負家人厚望。

雲林家扶中心受扶學生也很爭氣，余品詮、許乃懿、李志翔、蔡依珊、張浚鈺分別考上台北大學電機系、清大資工系、國防大學理工學院、中國醫藥大學藥學系、中山大學化學系，他們不是在單親家庭長大就是隔代教養，逆境中仍堅毅奮發，終不負家人厚望。

雲林家扶中心主委陳燦勳將提供考上台清交成政等大學，以及醫學系每位孩子，大學4年共24萬元生活費，讓他們在異地求學無礙。

(中時 )