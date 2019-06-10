業者客製化腕表表帶，可刻上「高雄發大財」、「台灣安全，人民有錢」等韓語錄。（柯宗緯攝）

國內知名腕錶品牌代理商「Balmer賓馬」宣布與知名網拍直播台「蘭庭精品」合作，攜手於高雄左營開設旗艦店。（柯宗緯攝）

韓流效應不退反增，周邊商品多到數不完。國內知名腕錶品牌代理商「Balmer賓馬」，宣布將南下高雄，與知名網拍直播台「蘭庭精品」合作，攜手於高雄左營開設旗艦店，將推出特別的「韓流小物」，在皮革錶帶上刻寫「高雄發大財」、「台灣安全，人民有錢」等韓語錄，搶攻韓粉荷包。

「Balmer賓馬」代理商總經理王璟瑞表示，韓國瑜上任市長後，高雄轉變有目共睹，加上各國遊客，紛紛前來高雄旅遊觀光，看好高雄市場潛力，打造獨一無二的直播與實體同步銷售平台。

他說，另也將推出以韓國瑜為主題設計「韓流小物」，消費者只要購買至一定金額門檻，便能獲得獨樹一幟的韓流小物，「Balmer賓馬」也能替顧客，在皮革錶帶上刻寫「高雄發大財」，讓韓粉買到的腕錶更有紀念意義。

王璟瑞表示，久瑞企業有限公司為「Balmer賓馬」瑞士公司授權於大中華地區的合法代理商，「Balmer賓馬」於瑞士及日本、馬來西亞等地，也都有設旗艦店、專櫃，為一個非常優質的品牌

開幕當天，除邀請相關局處首長出席，「Balmer賓馬」，也將從所得收入中，撥出部分所得捐助給位於高雄市的弱勢團體，為社會公益盡份心力。

(中時 )