危害大陸18省之農作物害蟲秋行軍蟲（Fall armyworm），確認入侵台灣。農委會防檢局今（10）日表示，苗栗縣通霄鎮飛牛牧場8日發現疑似害蟲確認為秋行軍蟲，推測是乘西南氣流從大陸來台；同時，今日亦獲宜蘭頭城、嘉義義竹兩例通報，預計後天（12日）鑑定結果將出爐。農委會直言，若演變成蟲災，可能比禽流感更麻煩。

秋行軍蟲原分布於美洲熱帶、亞熱帶地區，主要危害玉米、高粱、水稻等禾本科植物，寄主植物範圍包含76科、353種，2018年擴散到東南亞及大陸，迄今已造成大陸18省區市農作物危害。

防檢局局長馮海東表示，國內水稻、玉米及雜糧等，約佔種植面積45％作物都可能被秋行軍蟲侵犯，但此蟲仍有取食偏好，飛牛牧場此例是偏好玉米，今日鑑定確認即進行剷除掩埋、投藥，並在現場掛置性費洛蒙誘捕陷阱，但尚未採集到飛蛾成蟲。

馮海東表示，秋行軍蟲在美洲遇冬雪會消滅，但此蟲適合高溫，有機會在台越冬，因此蟲從產卵、幼蟲到化蛹成蟲，大約30天完成一個世代，目前國內尚未發現成蟲，仍處於第一世代成長階段，希望在這關鍵時間能將先頭部隊殲滅，故要請農友主動到自己田裡，發現疑似害蟲就撥打專線：0800-039131通報。

馮海東說，未來若發現成蟲，將會把劃定疫區，限制作物及產品移動，並強制噴藥，不適合噴藥者將直接剷除，給予生產者補償，防檢局已公布緊急防治用藥，包括賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等11種產品，是國內已開放使用藥品，農友可使用防治。

此次負責鑑定的文化大學森林暨自然保育學系助理教授謝佳宏表示，秋行軍蟲有取食水稻及玉米兩品系，印度、越南疫區為水稻品系，大陸則是玉米品系，故推測台灣此例是因鄰近大陸華南，伴隨西南氣流擴散而來。

農委會副主委黃金城則說，因秋行軍蟲成蟲一生可產2000顆蛋，因為台灣不像美國冬天有大雪阻絕其生長，一旦演變成嚴重蟲災，可能比禽流感更麻煩。

(中時 )