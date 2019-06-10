畢書盡昨活動上與粉絲玩遊戲時比手畫腳。（老鷹音樂提供）

畢書盡與粉絲大合照。（老鷹音樂提供）

畢書盡（Bii）9日舉辦「Be Better」見面簽唱會，吸引超過一千名粉絲到場支持，他於活動上獻唱〈Better Fly〉等3首歌，除了安排與粉絲互動橋段及QA大哉問，更提早為下個月迎接30歲的畢書盡慶生，他同門師弟陳彥允、李玉璽驚喜現身，老鷹三少同台打氣，許願一起打拚、一起變老！看到滿場粉絲支持，Bii當場宣布將加場舉辦簽唱會。

為了這場見面簽唱會，Bii邀幸運粉絲合作比手畫腳遊戲，為了粉絲朋友，Bii盡責地比畫動作、猜題，大秀模仿天分學起各種動物的動作，毫無偶像包袱；對於7月7日將邁入三十而立之年，Bii當天將在工作中度過，所屬老鷹音樂特地在簽唱會上安排慶生，由陳彥允及李玉璽端上蛋糕祝福，是繼過年特別節目後，老鷹三少再度同台。

Bii許願未來老鷹三少能繼續一起向前走、一起努力，陳彥允聽聞感性喊：「師兄是我的光！」被一旁的李玉璽吐槽：「所以我們都被師兄的光芒曬黑了！」引起全場哄堂大笑；進入而立之年，工作人員祝福Bii更勇於面對自己，還爆料他愛噴香水、不愛洗衣服，Bii連忙喊冤說：「因為穿的衣服外表都很乾淨啊！」加上工作忙碌所以比較少洗衣服，但他已進步到每周洗一次，笑喊要大家別誤會。

(中時 )