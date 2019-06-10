全台明日起受梅雨鋒面與西南氣流影響，可能面臨豪雨以上等級衝擊，行政院長蘇貞昌特別指示行政院災害防救辦公室舉行跨部會會議，災防辦表示，今年東部多起小規模地震已使山區土石鬆動，強降雨將導致土坡災害風險大為提高，高災害潛勢區應儘早啟動避災、減災措施。

災防辦今天下午4時在交通部中央氣象局邀集內政部、經濟部、交通部、農委會及國家災害防救科技中心等相關部會舉行跨部會情資研判會議，並要求各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，提前做好整備工作。其中經濟部表示，為因應豪雨威脅，已於上午提前部署，並將於晚間8時成立二級應變小組，後續視降雨情形，逐步提升應變層級。

災防辦指出，中央氣象局應持續監控劇烈天氣動態，並與各防災單位保持密切聯繫，同時要求中央及地方各級政府隨時注意豪大雨特報及監控雨量，通報所屬提早整備。

由於今年東部多起小規模地震已使山區土石鬆動，因強降雨引致土坡災害風險大為提高，災防辦提醒中央及地方政府提高警覺，針對高災害潛勢區落實預防性整備作為，儘早啟動各項避災、減災措施。

今天會中也請經濟部、內政部及交通部等中央部會與各地方政府掌握水利設施、河川疏浚、都市下水道清疏及公路工程整治進度。針對易淹水致災地區，請經濟部預先規劃搶修人員裝備及抽水機，並掌握地方政府滯洪池整備作為，同時請交通部對易致災公路段與各項交通運輸工具預做規劃及備援疏運方案。

災防辦進一步表示，考量劇烈天氣型態在陸地伴隨強陣風發生，內政部及經濟部應通報各地方政府，嚴防強陣風可能造成的災情，對於市區招牌及施工中的鷹架、廣告物、圍籬及路樹等應做好強固。由於強降雨預警時間短且致災快速，中央及地方政府應適時調整彈性啟動應變機制，掌握即時災情資訊、落實通報，同時請各級政府運用社群網路、平面與電子新聞等管道，主動加強宣導政府整備應變作為，並與地方政府保持聯繫。

災防辦強調，鋒面及西南氣流影響期間恐帶來雷擊、強風或瞬間大雨，呼籲民眾上下班期間或進行戶外活動時隨時注意天氣警特報訊息，如非必要，應避免前往山區、河邊活動，並配合做好各項防災準備，確保生命財產安全。

(中時 )