▲王金平南投之友會成立，王金平愛到民眾熱情擁護並爭相與他握手。（楊樹煌攝）

▲王金平南投之友會成立，現場有地方各界政要及民眾1500多人到場相挺，場面熱烈。（楊樹煌攝）

▲王金平之友成立南投縣各界政要都上台力挺並高舉國旗歡呼。（楊樹煌攝）

▲王金平南投之友會成立，有不少美女著國旗裝到場，並歡欣的上台與王金平合影。（楊樹煌攝）

前立法院長王金平10日下午在草屯寶島時代村舉行「王金平之友會南投分會」成立大會，地方各界政要及民眾1500多人到場相挺，場面熱烈。王金平說，退出國民黨黨內總統初選，仍勤走基層，是為探求民意，在各地成立王金平之友會，是為整合各界力量，把資源累積給國民黨，讓政黨重新輪替，以符合人民期待。

王金平南投之友會的成立大會，不但集結藍營縣內各級政要、包括縣農會、各鄉鎮農會幹部、縣議員李洲忠、前考試院祕書長林水吉、草屯鎮長簡景賢、全縣各鄉鎮民代表會聯合會主席胡嘉宸和各社團聲援，南投縣議長何勝豐等都現身力挺，讓王金平備感溫暖。

負責召集的王金平之友會南投分會的會長曾明瑞、草屯鎮長簡景賢、前考試院祕書長林水吉及寶島時代村江董都指南投所以會有那麼多人來力挺王金平，主要是王前院長勤政愛民，忠黨愛國，無私奉獻，始終如一，且為人有情有義，全都是為情義道義相挺的感情回饋。

南投縣議長何勝豐更指王前院長為人處事圓滿，資歷、能力俱佳，是非常優秀的領導人，他並呼籲國民黨沒有分裂的本錢，唯有團結才有機會，何況當今國人生活困難，經濟蕭條，南投縣更是貧窮縣份，要確保台灣經濟再起飛發展，大家必須團結支持讓政黨替，台灣未來才有希望。

寶島時代村江董亦肯定王金平前院長畢生廣結善緣，奉獻給國家社會，是台灣人的精神，他認為大家給他溫暖是應該的，他並認為王前院長退出國民黨初選並非破壞團結，是要營造黨的團結，他也籲請台灣不應該再持續政黨惡鬥下去，應導向正統，讓政黨再輪替，也讓真正能為人民，改變經濟生活現況，走向更美好未來的領導人來帶領我們，國家才會有希望。

王金平在會中感謝南投縣各界共同參與，讓南投之友會成立能有如此堅強盛大的陣容，特向與會人士行最誠意的鞠躬禮，他也細數在立法院對台灣農業的政績：包括農地自由買賣、農村再生條例成立農業發展基金1500億等等，他認未來台灣農業要發展，必須邁向農業科技化、生態化及專業化。

王金平並指他勤走基層是為探求民意，更重要的是要整合各界的力量，將資源累績給國民黨，要讓國民黨重新再執政，以符合人民的期待；他認為未來人民要思考的是，必須選出可以帶領人民生存、領導國家、社會安定、創造內部團結、帶動國家經濟發展的人。

他並痛批現任總統蔡英文在她需要時就說，大家要團結，在她不需要時，所有政策、法案就絲毫不顧人民、有如用戰車強行輾過，來製造矛盾與衝突，如何和諧團結？

王金平最後也隱憂當前國家處於兩岸對立的慘境，外交處境的艱困，連國際組織都無法參加，在國際上根本沒有競爭力，根本問題還是要促進兩岸穩定和平發展；另對國民黨他也憂心黨內初選內部的不團結，他說，路線、恩怨之爭都好解決，嚴重的是，階級對立「庶民與權貴」的鬥爭難化解，建議要促進團結整合，否則要贏很難，他也期待國民黨要和諧團結，共同努力才能重新執政，福國利民。

(中時 )