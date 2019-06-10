一名婦人6日下午5時許，在中和區景新街96巷當街遭襲胸。（葉書宏翻攝）

一名婦人6日下午5時許，在中和區景新街96巷當街遭襲胸。（葉書宏翻攝）

新北市長侯友宜上任後力推「安居三箭」，包含治安大整頓、交通大執法、公安大稽查，豈料，一名婦人6日下午5時許，在中和區景新街96巷當街遭襲胸，報案後警方卻遲遲無法掌握犯嫌身分，民眾還須自力救濟將影片上傳臉書，讓民眾不禁質疑「安居三箭」都是假的？

婦人6日下午5時許，在中和區景新街96巷內遛狗，一名穿著黑褲、白上衣男子先在一旁觀望，隨後將手中寶特瓶放在地上後緩緩靠近婦人，男子突然伸手襲胸，婦人嚇得尖叫逃跑還因此跌倒在地，男子非但沒有停手，反而變本加厲繼續襲胸、摸臀。

婦人倒地後繼續掙扎，爬起後趕緊帶著小狗逃跑，男子才因此作罷逃離現場。警方受理報案至今，卻遲遲未掌握襲胸狼身分。民眾將案發過程監視器上傳臉書社團呼籲要小心。

臉書內容在網路中持續發酵，據悉，中和警分局高層還因此震怒，在派出所內痛罵單位主管，要求盡速逮捕嫌犯。

(中時 )