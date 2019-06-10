台中市曉明女中畢業生雷婷羽的寫作測驗獲選為全國範本。（陳淑芬攝）

國中會考今年寫作測驗題目「青銀共居」，一般認為考生較難發揮，台中市曉明女中雷婷羽得滿級分，並獲選為全國範本。雷婷羽10日分享經驗表示，她應試時看到題目也很驚訝，經冷靜思考，以擔任療養院志工經歷及觀看韓劇《閃耀》，與父母討論經驗，融合抒情與論述來描述與療養院老人互動，並從中彼此了解及自我成長。

雷婷羽表示，她曾經到養老院當志工報佳音，過程中與長輩互動及觀察；在觀看韓劇《閃耀》時，也曾與父母討論過老年人生活；她與阿公阿嬤並未同住，但感情很好，常互通電話，她與父母大約每個月都會回鄉下探望，雖她不擅長台語，但也盡量以台語與她們溝通。

雷婷羽說，在應試時，她靈機一動以親身經驗，虛擬描寫她家裡開養老院，暑假支援服務老人服務，來串聯出整篇「青銀共居」體驗。

「用心，深不見底的時代隔閡峽谷，將成為搖晃的吊橋」，雷婷羽在首段就以抒情優美的文字，描述青銀鴻溝只要「用心」就可存在「吊橋」溝通。她說，平常考試或寫作都沒先擬各段大綱，為爭取時間，習慣隨著靈感書寫，最後用10分鐘來寫論述、2分鐘寫結尾。她全文並以「用心，穿越看似可怕的年齡差距。我期盼『青銀共居』將使青年和長者攜手走向燦爛未來」作結。

雷婷羽說，她平日廣泛閱讀，並未特別背誦「名言佳句」，平日有感而發時會寫日記抒發，她也會練習寫考古題，多寫會讓自己更熟悉寫作，過去比較擅長寫論說文，經多方閱讀後，反而對抒情文較擅長。未來，她想直升曉明女中高中部，並規劃讀理科，還會嘗試寫作投稿。

雷婷羽在師長眼中是個低調的學生，她說，父母接到大考中心通知獲選為全國範本，徵求是否公布應試作文，回應要尊重她的看法。她接獲大考中心電話時，相當驚訝，又很驚喜，並表達願與考生分享自己的作品。

雷婷羽的國文老師羅尤莉則說，雷婷羽平常的寫作表現優異，運用詞藻多元豐富，她也常鼓勵多朝向經驗來描寫實際情感，才能感動人心。羅尤莉分析雷婷羽應試的作文指出，她字體工整、文長篇幅也夠長，並透過優美排比及譬喻等修辭來連串青、銀世代，以實際經驗論述靈活融合文章裡，難怪能獲選為範本。

(中時 )