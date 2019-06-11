慈濟基金會10日在高雄市杉林區舉辦樂齡學堂「千華懷綴慈濟路──師生藝術聯展暨茶會」活動。書法班老師高慶和表示，莫拉克風災後，他和其他受災戶一樣半夜不敢睡覺，他靠著書法克服災後創傷。

風災的隔年，高慶和住進慈濟建造的杉林大愛園區，與妻子蘇美麗自發性擔任慈濟杉林書法班老師，透過教授書法，希望幫助園區內的鄉親們走出悲傷煩惱，從奈何橋走上大愛橋。

此次展出書法、國畫、陶藝等200件具學習代表性的成果作品，每件作品都是樂齡長者們一同以藝術創作寫意農村生活之美。

慈濟杉林樂齡學堂書法班學員除銀髮族外，還有瘖啞人士、腦性麻痺患者、身障者與退休大學教授等，程度參差不齊。因此，書法班以大篆入門，透過大篆的線條組合結構，幫助飽受災受創傷的住民心理與生理復健，也讓長年與大自然共處的偏鄉鄉親們靜心學習，招收員額後來擴及整個杉林區，9年多來，書法班學員共300多人。

其中，65歲的江貴梅老家在杉林的通仙巷，莫拉克颱風沖毀住家通往甲仙的火山橋，住家三邊都有嚴重的土石崩塌，她和丈夫困在山上半個月。躲過了大災難，但丈夫卻在搬進大愛園區前病逝，她後來加入環保志工，並參加書法班，儘管手指頭彎曲變形，寫起書法仍蒼勁有力。

(旺報 )