大陸鐵路總公司10日表示，2019年端午小長假(6月6日至6月9日)大陸鐵路累計發送旅客5074.4萬人次，同比增長7.7％。

6月9日，當日正值端午小長假最後一天，旅客陸續開始返程，加之一些考生在高考後選擇外出旅行，鐵路運輸需求十分旺盛。山西省太原市火車站迎來旅客出行高峰。鐵路總公司表示，9日大陸鐵路將迎來返程客流高峰，預計發送旅客1370萬人次，加開旅客列車889列。鐵路部門加強運輸組織，增加運力投放。

鐵路總公司表示，端午假日旅遊消費市場火爆，鐵路旅客發送人數創新高。鐵路旅客發送量前十位的城市依次為：廣州、北京、上海、成都、武漢、深圳、杭州、南京、重慶和鄭州。旅客到達量前十位的城市依次為：廣州、北京、上海、成都、武漢、杭州、深圳、南京、重慶和鄭州。

假日期間動車組發揮運輸主力作用，乘坐高鐵出遊成為許多旅客的首選。端午假期，大陸鐵路動車組累計發送旅客3274萬人次，同比增長15.4％，日均發送旅客818.5萬人次，占旅客發送總量的64.5％，西安至成都高鐵、楚雄至大理鐵路、婁底至邵陽鐵路、武漢至孝感城際鐵路等4條線路旅客發送量刷新歷史紀錄，其中西安至成都高鐵最高日發送旅客23.4萬人次。

(旺報 )