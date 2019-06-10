108學年度國中教育會考放榜，嘉義縣共有2名5A＋＋、作文6級分的「狀元」，2位是來自新港國中的黃柏諭、郭芷安，校長林婉鈴說，今年作文題目要拿高分不易，兩位同學相當優秀。

新港國中的黃柏諭作文獲選教育部4篇示範文章的其中一篇。黃柏諭從小喜愛閱讀和寫作，他說，每日例行功課做完，一定都會閱讀，未來希望投入自然科學研究。

這次會考作文「青銀共居」黃柏諭以國小五年級時跟著父母到布農族部落旅遊時的生活經驗出發，部落長老勸勉下一代的一席話為靈感書寫，是教育部挑選4篇範例的其中一篇。

郭芷安說，她平時喜歡思考，會考作文「青銀共居」以正反不同的方向論述，寫出青銀共居的優缺點，最後得出結論「青銀共居」希望達到世代包容的目的。郭芷安的導師羅加佳說，平時會在聯絡簿上面跟學生探討問題，郭芷安都很認真思辨，有時還會反過來批判老師的題目。

(中時 )