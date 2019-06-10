花蓮第一二海巡隊要求新進人員「下海」，進擬真進行自救、救人演練。（許家寧翻攝）

每年學子畢業潮為溺水高峰期，花蓮1名國中生5月在崇德海灘戲水遭大浪吞噬，成為今年入夏以來首起釀死意外，並造成3人死亡，海巡署將崇德、七星潭、石梯坪列為最常發生溺水海域，要求隊員「下海」搜救訓練，務求在鬼門關前把溺者拉回。

炎炎夏日，民眾喜歡玩水消暑，花蓮縣平均每年約發生15起溺水案，今年截至5月底已發生6起溺水案，新城鄉15歲王姓國中生失蹤4天後遺體被海巡尋獲，不到一周又有馬來西亞籍女遊客在七星潭海灘喪命，讓海巡署不得不提前啟動防溺宣導。

伴隨氣候愈來愈炎熱，海巡署東部分署第一二岸巡隊，統計近3個月來花蓮縣崇德、七星潭、石梯坪各發生民眾遭溺斃案件，將這三大旅遊景點列為最危險海域，海巡署10日進行自救、救人演練，加強岸巡官兵獲報，迅速反應及救人速度。

岸巡第一二隊主任吳正達表示，近來新進人員增加，為了在溺水高峰期執行救人任務，也防範岸巡人員在救人時，變成自己溺水，於是要求岸巡官兵親自下海，加強拋繩索救人及緊急出艇海上救人，以擬真演練，盼能降低憾事發生率。

演練吸取去年漁船、賞鯨船海上失火經驗，模擬民眾紛紛跳水逃生，海巡班哨發現後急開小艇救援、迅速將落水人員救上小艇繼續實施急救，呼籲民眾，崇德、七星潭海岸落差高，憾事頻傳，遊客進入危險海域，應提高警覺，以免發生危險。

(中時 )