人游泳和潛水時常要在水下屏氣，有鰓的魚也需要這樣做嗎？新華社10日報導說，一項研究首次發現，有的魚也會在水裡「憋氣」，即含一大口水在鰓腔中而不吐出來。

據新華社報導，美國迪金森學院等機構研究人員近日在英國《魚類生物學雜誌》上報告說，他們分析美國國家海洋和大氣管理局的無人潛水器在大西洋和太平洋深處拍攝到的影片時發現，學名恩氏單棘躄魚的棺材魚（Coffinfish,學名：竹月Chaunax endeavouri）能將大量的水含在鰓腔中，然後長時間沒有吸水和吐水的動作。

恩氏單棘躄魚，為輻鰭魚綱鮟鱇目棘茄魚亞目單棘躄魚科的其中一種，為深海底棲魚類。

由於魚通常靠水在鰓中的流動而獲取水中的氧氣，科芬魚將水含在鰓腔裡不動，就相當於人類潛水時的「憋氣」。研究人員在有關影片中發現了8條生活在深海的科芬魚「憋氣」的場景，「憋氣」時間從26秒到245秒不等，也就是說最長超過了4分鐘。

研究人員說，這是首次發現有魚類能這樣在水下「憋氣」。它們這樣做可能有兩方面原因，一是透過吸水和吐水等動作讓水在鰓中流動需要消耗能量，含住一口水不動可以減少能量消耗。另一方面，它們的鰓腔很大，含滿水後可以讓身體增大，從而「虛張聲勢」，降低被捕食的風險。影片顯示，科芬魚吐出鰓腔中的水後，身體縮小了20％至30％。

(中時 )