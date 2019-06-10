國民黨今天公布2020總統初選名單，並要求五位參選人簽下未獲提名不違紀參選公約，令鴻海董事長郭台銘抨擊「辦法不清楚」，更呼籲所有候選人「不要盲目簽下去」。爭取黨內提名的前台北縣長周錫瑋同意簽署該份公約，孫文學校總校長張亞中則表示待看到內容再決定，兩人明天上午將親自參加黨中央舉辦的座談會。

獲得國民黨2020總統初選入場卷的有高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋與孫文學校總校長張亞中，黨中央要求5位參選人簽切結書，承諾沒有勝出的人不能脫黨參選，明天將召開座談會，討論民調與國政願景電視發表會細節。

詢及是否同意簽署公約，周錫瑋表示，明天將親自參加會議，過去黨內選舉，也曾簽署過，「我已經簽了」。張亞中說，要再看內容再決定是否簽署，強調絕不會脫黨參選，透露將發表公開信給其他參選人，表達對初選的立場，希望團結在共同理念，而非個人之下。

不過，郭台銘對簽署公約抱持疑義，抨擊「選舉辦法不清楚，簽什麼東西？勸所有候選人不要盲目簽下去」。詢及郭台銘此舉是否企圖推辭初選，周錫瑋說，現階段不願意講任何人、任何事情，當初告訴自己要肯定對手優點、不攻擊對方，今天關起門來好好交流意見。張亞中表示，黨已經公布參選人名單，在這過程中，暫時不評論。

針對郭台銘日前與五人小組會面，曾當面建議黨中央提備案人選，以及民調低於5％的參選人不得參選等意見。周錫瑋認為，參選人應該有民主風度，參加民主選舉，本來就要遵守機制，如同參加奧林匹克比賽，只要符合資格就可參加，然後依照規定走，不能說上場比賽後，不同意辦法要改變規定，這有點困難度，反之應懷抱運動家精神。

「備胎人選說不通」，周錫瑋指出，黨尊重民意，獲民意提名者，輸的人就要服氣，「哪個政黨哪次選舉有備胎？相信是沒有的」。他說，希望選舉過程中，候選人要尊重對手、民主選舉精神。

周錫瑋接著說，黨中央其實在中常會已經破例讓有些人獲得參選人資格，大家也都很尊重，尊重彼此才會有民主，尊重民主才會有團結。既然黨中央已公告規定，若沒有什麼大錯，要防止分裂、民調失誤。

(中時 )