伊朗自製Khordad-15防空系統

正在美國派出大批船艦與戰機前往波斯灣地區威懾伊朗之際，伊朗國防部高調發佈自行研製的國產新型導彈防禦系統「六月-15」(Khordad-15)，聲稱可同時發現、追蹤並擊中6個目標。該防空系統已正式移交伊朗空防部隊服役。

據軍事雜誌Army Recognition引述伊朗法斯(FARS)通訊社消息，伊朗國防部長哈塔米(Hatami)在德黑蘭舉行「六月-15」防空系統發佈儀式時表示，新的防空系統可以使用伊朗「獵人-3」(Sayad-3)導彈同時擊中幾個目標。

哈塔米說，該系統能夠在150公里半徑內發現不同的目標，包括軍機和無人機，並在120公里範圍內對目標進行跟蹤。他補充說，「六月-15」還能發現85公里半徑內的不明顯目標，並在45公里的範圍內擊中它們。

他指出，「六月-15」防空系統能夠同時追蹤並攔截6個目標，擁有獨立發射台，可與「獵人-3」導彈配合使用。防空系統機動性強，可以讓士兵們在5分鐘內做好摧毀目標的準備。此

報導說，該防空系統已經正式移交給伊軍防空部隊。

(中時電子報)