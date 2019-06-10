這個玩笑開大了，英國倫敦的達美樂披薩店，日前接到一名叫「伊莉莎白」女士訂了四個大份芝士漢堡披薩，要求送進白金漢宮。但是當外賣小哥興沖沖送去時，卻被警衛欄了下，查證並無此事，不知是誰打了這個冒名電話。

據英國《太陽報》報導，根據達美樂披薩店的電話記錄顯示，一位元女子通過電話在達美樂倫敦維多利亞廣場店訂了4個總價46鎊（約合台幣1838元）的芝士披薩，並承諾貨到付款。達美樂披薩店管理人員說，他們一直猜測女王是他們店的粉絲，這份來自白金漢宮的訂單讓他們信以為真。

據《太陽報》報導，當地時間6日下午，一位達美樂披薩外送小哥騎著摩托來到白金漢宮門口，給一位名叫「伊莉莎白」的顧客送四份披薩，但他在門口被警衛攔下。

披薩外送小哥在白金漢宮前，被警衛欄查證實被騙了。（圖取自《太陽報》）

報導引述消息人士稱，兩名警衛將外送小哥攔下，並讓他下車接受檢查。在詢問情況後，其中一名警衛隨後通過無線電確認女王是否真的點了披薩。

後來警衛向外送小哥表示，抱歉先生，伊莉莎白是女王的名字，她也住在白金漢宮，但是你可能被人假冒了。外賣小哥看起來很是困惑，但還是騎著摩托離開了。

不過消息傳出後，有網友留言說，說不定是英國女王要訂給他幾位曾孫吃的下午茶。

(中時電子報)