杜德偉的新人生正如他的新專輯《起來》，因為有了兒子AJ，風風火火的展開，除了暌違5年後推出個人新專輯，自創服裝潮牌MNA也將在年底回歸，看得出來杜德偉說要「脫離舒適圈」，可不是隨口說說，而是勢在必行。

杜德偉有子萬事足，棚拍時有寶貝兒子和老婆相伴，在鏡頭前笑得燦爛。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ralph Lauren)

為了籌備新專輯《起來》，杜德偉卯足全力，不僅作詞作曲，且親自出馬擔任製作總監，所有曲目都是全新創作，而非舊曲新唱，儘管工作忙碌，但有老婆ICE和兒子AJ相伴，覺得很幸福。日前杜德偉在北京舉辦《起來》發布會，老婆和兒子坐在台下為他打氣，兒子AJ還預錄「DADDY加油！專輯大賣，演唱會成功」影片，童言童語的模樣可愛指數破表。

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杜德偉說，為了求好心切，不僅MV拍攝邀請金曲大導比爾賈合作，就連實體新專輯《起來》原訂年初正式上架，也因為多次重新設計專輯封面，延後上架時間，每次細節都馬虎不得，只為了將最好的作品呈現在眾人面對，好對自己、粉絲和家人有所交待。

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杜德偉還預告今年將會舉辦《起來巡迴演唱會》，目前已在申請場地，日期還未確定。他指出，4年前《極杜世界》巡迴演唱會登上香港紅磡，主要是以廣東歌曲為主，這次重返演唱會舞台將會加入新曲，且融入更多的音樂曲風，絕對要讓人耳目一新。

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這回杜德偉進棚拍攝Ralph Lauren時尚專題，老婆和兒子也一路愛相隨，AJ看到老爸在鏡頭前擺POSE，不時好奇端詳，還入鏡討抱抱，父子倆親密互動，羨煞眾人，攝影師也緊抓住機會為父子倆留下珍貴畫面，紀錄美好一刻。

(中時 )