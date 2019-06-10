新聞媒體常用「不沾鍋」來形容政治人物遇事明哲保身，一言一行均避免沾染是非。前總統馬英九便常被冠上這種稱號。如今，民進黨總統初選競爭激烈，蔡英文總統的支持者掀起舊帳，也將台獨金孫--賴清德打成「不沾鍋」，問這種人將會給台灣帶來幸福嗎？

社運人士徐世榮在臉書轉貼《批賴獨斷要求三接環差須通過 詹順貴：絕對支持小英總統》一文，引發讀者共鳴留言：「他(賴清德)當台南市長時：

我們極力陳情，請他幫忙停止龍崎歐欣廢棄物掩埋場時，他說是中央的事他無權置喙。

他當行政院長時：

我們呼籲，中央要有擔當，應該廢除龍崎歐欣廢棄物掩埋場，保護堊型泥岩自然地景，他却不敢面對環保團體，極力撇開。

反觀：蘇貞昌院長一上任，即刻與台南市長黃偉哲，著手停止龍崎歐欣廢棄物掩埋場興建，將龍崎牛埔堊型泥岩列入國家自然地景規劃。」

最後問：「這種不沾鍋的官員，未來將會給台灣帶來幸福嗎？」這句「不沾鍋」殺傷力極強，因為，台灣政壇以「不沾鍋」聞名者是前總統馬英九，但這稱號有「推諉」、「無能」、「不近人情」強烈嘲諷的意味；綠營支持人將賴清德冠上「不沾鍋」罵名，他想在民進黨總統初選出線已困難重重。

(中時電子報)