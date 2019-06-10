杭州一名女子4月買了一輛新車，不過買車短短一個多月內，女子體重就掉了十多斤，原因都是因為這輛車。

4月中旬，一名唐姓女子買了一輛Skoda速派轎車，但沒想到這車剛買回去第二天就給她帶來不少煩惱。她表示， 車子「天天有那個聲音」！他說「每天坐在車裡就揪心啊，從買車到現在我都瘦了10多斤了」。她感覺自己買了有問題的車。她說，花了十幾萬(人民幣)買的車有問題肯定心裡面有個疙瘩，為什麼別人的車沒有，我的車老有這個聲音。

原來是這個聲音，讓唐女一個多月就瘦了10多斤，她把車子開回家第二天，就發現車子幾乎每次在掛倒檔的過程中，會出現頓挫異響，嚴重影響了駕駛感受。

唐表示，廠商的回應是車輛還在磨合期內，斯柯達維修員說開個1000公里再看看，但現在已經行駛了超過一千多公里，聲音反而更大。唐女說問題出現後，賣車給她的振發4S店和斯柯達廠家的技術人員也對車子做過電腦檢查，他們結論就是車子沒有故障。對於這樣的結果，唐女並不滿意，她希望車商能夠解決掉掛檔異響的問題。

不過車商的售後經理表示， 廠方的工程師也來過，他們判斷該生因是入檔的聲音，車商表示「掛檔異響」頻率有高有低，聲音有大有小，但對於「正常值」定義卻沒有一個具體的資料。

最後車主接受把車留在店裡再做進一步檢查，看看能否發現掛檔異響問題的原因。

(中時電子報)