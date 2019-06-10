菲律賓媒體報導，台灣將延長對菲免簽一年。負責統籌相關免簽事宜的行政院政務委員張景森說，行政院同意延長試辦一年，目前尚待正式核定。

泰國、汶萊、菲律賓、俄羅斯等國的免簽試辦措施將在下月底到期。日前外交部及國安、移民、警政、調查、觀光、經貿等機關已舉行跨部會會議，進行全面性評估，會議結論已報請行政院核定。

張景森表示，政院的立場是同意延長相關國家免簽試辦一年，但尚待正式核定。其中菲律賓、泰國、汶萊預定維持停留天數14天；俄羅斯的部分，則因考量民眾旅遊習慣，希望能比14天有所延長。

(中時 )