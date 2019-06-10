政院擬延長菲汶泰俄免簽一年 20:512019/06/10 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 政院同意延長俄羅斯相關國家免簽試辦一年。圖為「俄羅斯友誼示範舞蹈團」到蘇澳泡冷泉，學著喝台灣獨特的彈珠汽水。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓媒體報導，台灣將延長對菲免簽一年。負責統籌相關免簽事宜的行政院政務委員張景森說，行政院同意延長試辦一年，目前尚待正式核定。 泰國、汶萊、菲律賓、俄羅斯等國的免簽試辦措施將在下月底到期。日前外交部及國安、移民、警政、調查、觀光、經貿等機關已舉行跨部會會議，進行全面性評估，會議結論已報請行政院核定。 張景森表示，政院的立場是同意延長相關國家免簽試辦一年，但尚待正式核定。其中菲律賓、泰國、汶萊預定維持停留天數14天；俄羅斯的部分，則因考量民眾旅遊習慣，希望能比14天有所延長。 (中時 ) #行政院 #菲律賓 #俄羅斯 #汶萊 #張景森 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄循環園區核定 大林蒲遷村啟動 04:102019/06/06 產業．科技 《金融》金融挺產業發展，蘇貞昌盼共創雙贏 14:152019/06/06 財經 NCC力拚5G執照年底競價 04:102019/06/07 財經焦點 大林蒲遷村有譜 韓感謝行政院 04:102019/06/07 地方新聞 強化軍事合作 共軍7月赴俄參賽 04:092019/06/09 焦點新聞 政院砸204億 點火5G產業 04:102019/06/10 財經要聞 競標有譜 整體5G頻譜計畫年底出爐 04:102019/06/10 財經要聞 台灣圖書館之父王振鵠辭世 04:102019/06/10 藝文副刊 4年204億 政院核定「台灣5G行動計畫」 14:362019/06/10 政治 國際田總持續禁止俄羅斯選手參賽 18:072019/06/10 體育 政治熱門新聞 國六延伸花蓮 黃暐瀚爆蔡英文曾如此表示... - 政治 蔡英文被錄下：國軍過去都和國民黨在一起 網傻眼 - 政治 王世堅質疑請假密會誰 柯：沒去汽車旅館 - 政治 駁斥郭台銘「不要進中聯辦」之說 韓國瑜：見面兩次從未聽過 - 政治 - 中時 雨中背影哥是他？潘恒旭發正面相認照 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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