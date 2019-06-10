滯留鋒面主體預估11日凌晨開始進入臺灣北部陸地，清晨至上午北臺灣將會有波強降雨出現，隨後中南部地區上午開始，也有機會出現短時強降雨。再加上西南氣流提供水汽下，全台各地都是屬於有陣雨或雷雨的天氣，整個西半部地區都會籠罩在雨區範圍內，氣象局預估可能為台灣帶來致災性降雨或豪雨。

這波鋒面結構完整，且偏向滯留性質，特別提醒西半部地區、東北部地區、特別是中南部山區更有局部豪雨以上等級降雨發生的機率、以及容易出現短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象。氣象局預報員徐仲毅說，明天到13日鋒面將出現徘徊的狀況，14日鋒面逐漸移動到巴士海峽，15到16日降雨才會明顯趨緩。

11日東南部地區有焚風發生的機率；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易較強陣風，請注意。溫度方面，除南部及東南部高溫仍有31、32度外，其他地方高溫約27到30度，感受會較為舒適。

氣象局10日晚間8點正式啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，針對較大規模或較劇烈豪雨作預測，將仿照颱風警報期間，未來只要有西南氣流、梅雨警報等，將提供3小時定量降水預報及縣市雨量預報資訊，並每3小時提供最新的各地雨量資訊，每天召開3場記者會，包括早上10時30分、下午3時30分及晚上8時30分，供防災單位參考。

上圖：中央氣象局晚間7時50分，對明天明（11日）凌晨起發布豪雨特報，北北基等18縣市豪雨、大雨特報。下圖:定量降水預報。（圖/氣象局）

氣象局10日晚間7時50分發布豪雨、大雨特報，明日凌晨起，豪雨特報地區包含台中市、南投縣、嘉義縣、雲林縣、台南市、高雄市及屏東縣。大雨特報地區包含基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、台南市、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、金門縣及澎湖縣。

「台灣颱風論壇」表示，鋒面及西南氣流週二同步到位，一直到週四，各地容易出現雷陣雨，慎防劇烈降雨出現。鋒面就在台灣上空擺盪，因此，下大雨的地方就會跟變換。鋒面會讓西部沿海出現短時間強降雨；西南氣流則是會讓中、南部山區降雨更加強、持續。

梅雨鋒面+西南氣流 週二起全台防致災性降雨

(中時電子報)