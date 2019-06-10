市長盧秀燕表示，市民希望她好好建設台中，自己任內一定力拼加速推動。（陳世宗攝）

台中市包括捷運藍線、台中大車站計畫等多項重大建設，歷經胡志強、林佳龍及盧秀燕等三任市長都無法完成。市議員何敏誠、楊典忠10日質詢時，條列20項重大建設都處於還沒完工或未確定的狀態，「牛步化」建設非常嚴重。市長盧秀燕表示，市民希望她好好建設台中，自己任內一定力拼加速推動。

何敏誠指出，重大市政建設延續才是市民之福，但是縣市合併以來，台中市有20項重大建設卻還是遙遙無期，包括山手線、大車站計畫、台糖湖濱生態園區、十三期重劃區進度、水湳經貿園區、台中捷運、鐵路高架化縫合、綠川及柳川整治、豐富專案、社會住宅、台中州廳的修復再利用、國道一號連結74快速道路、體二用地、二信游泳池、大巨蛋、清水車站跨站月臺、電力博物館、海岸藍帶觀光計劃（遊艇碼頭、大安媽祖、海洋生態館）、大肚山自然公園、清水運動公園變運動中心，何敏誠說，市政工作應該是延續性的，這20項建設已經從胡市長經過林市長一直到盧市長都還沒完成，台中人到底還要等多久？

楊典忠說，前市長胡志強提出34項重大建設、林佳龍提出大台中123旗艦計畫，其中很多都與海線建設息息相關，海線民眾等待鐵路雙軌已經超過20年了，現在市府又以『中央買單』卡住海線鐵路雙軌化，捷運藍線今年3月才要做綜合規劃，如果基本設計再拖一年，兩項海線重大交通工程都無法在盧市長任內動工，國際機場與國際港出入境旅客就只能搭公車，實在很落漆。他要求市長把牛步化的「三朝建設」進度說清楚、講明白。

盧秀燕指出，包括台北、高雄等縣市，捷運興建期程都相當冗長，台中藍線捷運的綜合規劃作業已於新市府團隊上任後的今年3月份完成發包，逐步按照既定期程推動中；大台中山海環線（俗稱山手線）等軌道建設屬於中央職權、鐵路局財產，應按照「台中都會區鐵路高架化」由中央全額補助的模式來進行，若中央同意興建，市府也將全力配合，待議會審議通過後，就能夠加速動工興建。

盧秀燕承諾，市府一定會興建清水國民運動中心；前市府時期，海洋生態館尚未招標成功，新市府團隊上任後，已完成招標，將委外營運；至於清水車站的跨站天橋跨距較大，整個規劃作業完成後，市府將儘速編列預算，待議會審議通過後就可動工。

盧秀燕強調，許多重大工程她有信心也會全力進行，即使長遠的建設未能於自己任內完工，也一定會積極推動。但由於市民的個人所得稅或營業所得稅等，依法都須向中央繳納；除市府自行編列預算外，市府與議員也都有義務向中央爭取更多合理的預算，以利市府在避免過大的財政負擔下，展開各項重大建設。

(中時 )