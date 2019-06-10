新北市的美國姊妹市辛辛那提市交換學生參訪團20人8日晚間抵台，15名高中生從10日起至新北市12所高中入班學習一週，師生團將展開為期兩週的深度體驗學習之旅，15個接待家庭及學校都熱烈歡迎辛城師生的到來，希望透過國際交流，將不一樣的文化引進校園，提升學子國際視野。

擔任接待家庭的海山高中學生呂學品表示，考量來自美國的Nathan Daly可能需適應時差與台灣的濕熱天氣，第一個家庭日打算下午再帶Nate到鶯歌老街逛逛，體驗拉坯，晚餐也將邀請阿公阿嬤與親戚們作陪，希望讓Nate欣賞陶藝生活美學之餘，也能體驗大家庭的熱鬧。

他說，之後的家庭日規劃搭捷運逛西門町，到101欣賞都會夜景及逛夜市，此外，考量辛辛那提是內陸城市，所以會帶Nate一遊北海岸，欣賞海島國家的海景風光。

呂學品表示，擔任接待家庭是一件新奇又有趣的體驗，這不僅是了解異國文化的機會，更是結交外國朋友的良緣。當初呂學品赴美交換學習時，就是Nate一家人接待，因此這對他來說是一個很好的回饋機會，希望讓Nate充分看見台灣的美。

新莊高中學生朱倢瑩今年也擔任接待家庭，她表示，去年她曾到辛辛那提進行三週的交換學習，今年輪到她接待當地學生。今年要接待的Alma正好是朱倢瑩去美國時的學伴，因此彼此已經建立好友情，能夠再次見到遠道而來朋友，感到非常期待。

朱倢瑩的父親、也是新北市正義國小校長朱富榮表示，事前已和女兒充分討論規劃，將帶Alma參觀總統府、參訪故宮認識中華文化、體驗鶯歌陶瓷手拉坯等，也將到野柳地質公園展開國家級地理踏查；在人文生活體驗方面，安排走訪夜市及到101俯視都會夜景，因應端午節也安排端午粽製作及品嚐節慶美食。最後，也將帶Alma參觀國家音樂廳與正義國小音樂團隊交流分享，體驗美好的音樂饗宴。

新北市於1994年與美國俄亥俄州辛辛那提市締結為姊妹市，並於2012年12月由兩市市長簽署「新北市－辛辛那提市高中交換學生計畫備忘錄」，自2013年展開雙方學生交換互訪，至今已邁入第7年。每年辛城師生來訪時，新北市皆以地主身分熱情接待，每年也選送高中生赴辛辛那提市交換學習，透過雙向交流拓展學子的生活體驗，並促進兩市的友好關係。

新北市教育局表示，辛辛那提市15名高中生從10日起至竹圍、金山、海山、北大、新莊、雙溪、明德、三重、三民、石碇、清水、林口高中等12所高中入班學習一週，也將參訪江翠國中、鶯歌工商及金山高中3所特色學校，此外教育局也規劃帶領辛城師生到九份、金瓜石和平溪體驗在地文化與人文風情。為了迎接辛城師生到來，教育局去年便已完成15個接待家庭培訓，期待讓每一位來訪的美國學生都能留下美好的回憶。

(中時 )