罹患癌症男子因常須住院治療，而就讀高職、中低智能障礙的女兒無人照顧，他邀無處可住的詹姓友人帶女兒到家裡住，兩人女兒同房，詹男則睡客廳沙發。豈料，好心竟引狼入室，詹男將友人託付的女兒，載到大甲溪河床旁涵管內，不顧少女哭泣大喊：「不要」，掐脖強暴性侵得逞。台中地院依強制性交罪判處8年，民事部分則判賠47萬元。

詹男矢口否認性侵友人女兒，一審遭判處徒刑8年，二審台中高分院駁回上訴，全案上訴三審中。

判決書指出，罹患癌症男子因常需住院住療，就讀高職、中低智能障礙的女兒無人照顧。男子的好友詹男剛好無處可住，他好心地請詹男帶女兒到家裡同住，兩人女兒同房而睡，詹男則單獨睡在客廳的沙發。

詹男在2012年10月間趁男子住院治療，他自己的女兒已熟睡，竟向友人女兒騙稱要載她外出買東西吃，少女信以為真跟著外出，詹男騎機車載少女帶到大甲溪河床旁，到廢棄水泥涵管內，命少女脫去褲子，並以手掐住她脖子逼迫順從，少女哭泣大叫：「不要，要叫爸」等語，詹男不顧抗拒，強制性交得逞。

事後，詹男命令少女不得告訴父親，將她載回住處。案經社工訪談少女談及，社工報案處理，刑事庭法官認定詹男罪嫌明確，判徒刑8年。受害少女父親提起刑事附帶民事訴訟，民事庭法官認為，詹男應賠償75萬，經扣除犯罪被害人補償審議委員會決定補償金額28萬元，判賠47萬元。

(中時 )