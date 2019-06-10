2019射箭世界錦標賽今天在荷蘭斯海托亨博斯開戰，反曲弓中華男子隊資格賽射出2034分，一舉刷新全國紀錄，也以資格賽第三名之姿排進淘汰賽第3種子，第一輪輪空、直接晉級16強，將和法國、德國之間的勝方爭奪八強，只要獲勝，就能收下2020東京奧運男子三席滿額門票。

反曲弓男團由2018雅加達亞運金牌班底魏均珩、湯智鈞及鄧宇成，5月才在世界盃上海站擊敗勁敵韓國隊收下金牌，對於挑戰世錦賽更添信心，而世錦賽反曲弓團體賽挺進八強的國家，就能取得東奧三席滿額參賽門票。

舊的反曲弓男團全國紀錄為2027分，是2017年亞洲盃射箭賽第二站由魏均珩、羅偉旻、鄧宇成所創，如今紀錄往上提升7分，也代表目前反曲弓男團狀況相當不錯，中華男子射箭隊教練劉展明，看好子弟兵擊敗法國或德國，一舉達成賽前爭取「滿額禮」的目標。

反曲弓女團則由譚雅婷、雷千瑩與彭家楙組成，5月世界盃上海站及土耳其站進帳1金1銅，稍晚會進行資格賽。

(中時電子報)