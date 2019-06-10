因應長榮航空空服員7日取得合法罷工權，勞動部今（10）日邀長榮資方與桃園市空服員職業工會為正式協商召開會前會，會中勞資決議20日展開正式協商，但對於協商地點、是否直播及主持議事人選等則尚無共識，尚待第二次會前會決定。桃園市空服員職業工會表示，在20日協商之前不會啟動罷工，除非資方不協商。

勞動部政務次長林明裕表示，今日會前會勞資雙方同意正式協商於6月20日下午1時正式召開，但對於議事程序之主持人、紀錄、直播與否、議題討論順序等，雙方同意近期擇日再召開第二次會前會討論。但何時進行第二次會前會，勞動部勞動關係司司長王厚偉只說，會盡快敲定時間。

王厚偉表示，今日會中長榮資方認為航空業是公共運輸業，進入正式協商，應透過直播讓社會大眾了解，工會雖不反對直播，但認為須有助解決爭議直播才有意義，雙方同意就是否直播於第二次會前會再行磋商。

王厚偉並說，因勞資協商涉及法理論述，工會希望由第三方公正人士擔任會議主持，但資方期待由交通部及勞動部次長來主持，勞資雙方對此亦尚無共識。

桃空職工副秘書長周聖凱表示，工會認為交通部積極協助長榮航空疏運，已失公允，故不宜擔任主持，工會所提議第三方公正人士包括台北市勞工局長賴香伶、台大社會學系副教授范雲及台北市議員邱威傑等3人，由資方任選一人，則遭到資方斷然拒絕，故仍保留協調空間。

周聖凱指出，由於航空業勞資協商涉及複雜背景知識，包括勞工董事、日支費計算、《工會法》、《團體協約法》等概念，直播恐將無法提供一般民眾脈絡上的認識，故工會要求須具備由不限官方人選的第三方公正人士擔任主持、開放專業意見進入協商及限定協商次數等三條件，三條件沒達成就不直播。

他強調，若要求的三條件沒達成，工會不同意直播，但一樣會去協商；在20日協商之前，工會不會啟動罷工，除非資方拒絕協商。

(中時 )