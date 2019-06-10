行政院長蘇貞昌今天首度主持「行政院青年諮詢委員會」，針對會中委員提案建議安排第45屆國際技能競賽代表團在今年度國慶典禮遊行。蘇揆表示，內政部已先將本案轉請國慶籌委會納入規劃，後續將由勞動部與教育部配合作業期程協助相關籌劃事宜，讓在國際技能競賽為國爭光的優秀選手們，在國慶日當天獲得國人喝采。

蘇揆並與青年委員們分享自己年輕時的經驗。蘇揆提到，年輕與否並非看年紀，而是看觀念。如果觀念新穎且隨時對事物保持高度興趣，就會永遠年輕；有些人年紀輕輕但觀念老派，且不肯接受新觀念，則無法與世界接軌。

蘇揆強調，年輕人有好舞台，演出才會精彩，大家給予喝采後，會有更多年輕人投入。政府注重技職教育，後續勞動部長許銘春也將親自率領選手前往俄羅斯參與第45屆國際技能競賽（WSC），屆時請勞動部對於選手的訓練多給予支持，勿忘「台上十分鐘，台下十年功」。

蘇揆指出，在技能方面，各行各業都有達人與英雄。請教育部除安排國手加入國慶遊行之外，也規劃讓各行業達人、國手及高手到相關學校與科系，分享他們辛苦的得獎過程及成果，讓孩子瞭解不同領域都可以有達人及職人，看見行行出狀元。

另針對委員提案加強大專院校國際化及特色化，吸引國際學生到台灣攻讀學位，及簡化與便利申請流程，以提升我國高等教育競爭力。蘇揆指出，已來台就讀大專校院的僑外生，對於台灣文化、語言與生活具有一定程度瞭解，請國發會、經濟部及科技部等相關部會持續鼓勵僑外生留台工作，充實產業人才。

(中時 )