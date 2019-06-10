美國媒體10日報導，2名女性「脫北者」逃離北韓後，分別遭綁架或販賣至大陸東北部城市，並被迫在色情網站擔任女主播。幸好她們在網路上遇見1名南韓牧師，對方伸出援手，讓她們重獲新生。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指，化名李由美（Lee Yumi，音譯）的脫北女性，出身自北韓基層黨政幹部家庭。她與父母發生爭執後，決定尋求中間人協助，偷渡前往大陸，結果卻被對方以3萬元人民幣賣給色情網站經營者。此後，李由美一直被關在吉林延邊延吉市1棟數層樓高的建築物內，與另名化名光夏尹（Kwang Ha-Yoon，音譯）的脫北女性同住，靠從事網路色情活動維生。

李由美曾嘗試逃走但失敗，甚至被監禁了足足半年，才獲准外出1次。之後她在網路上遇到1名南韓牧師千璂元，對方留下電話號碼，兩人自此展開對話。

去年10月26日，千璂元牧師趁關押2人的男子外出，展開救援行動，最後她們靠著1條繩子和床單，成功脫逃。

李由美與光夏尹手持假的南韓護照，搭乘巴士和列車等交通工具抵達昆明，期間更在叢林中步行5個小時。經過長達50小時的旅途，2人終於抵達1個東南亞國家的南韓大使館，並獲得協助。

針對此事，北京政府發言人回應，政府高度重視外國公民依法享有合法權利，同時也致力打擊拐賣婦女以及兒童相關非法活動。

(中時 )