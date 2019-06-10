18歲的彭心慧，從出生就由舅舅撫養長大。（莊哲權攝）

18歲的彭心慧，從出生就由舅舅撫養長大。（莊哲權攝）

18歲的彭心慧，從出生就由舅舅撫養長大。（莊哲權攝）

長相清純、笑起來甜甜的彭心慧是台東高商資料處理科應屆畢業生，媽媽在16歲時生下她就丟下她不管，也不知道爸爸是誰，由舅舅一手帶大，但是她並未因為這樣的生長背景而意志消沉，在舅舅的呵護下過著快樂的日子，今年申請進入台東大學資料管理學系夜間部，希望半工半讀減輕舅舅的負擔。

身分證上父親欄是空白的彭心慧，有著坎坷的身世，她淡淡地說，18年前年僅16歲的媽媽因為愛玩，未婚懷孕生下她後就棄之不顧，由小舅舅撫養長大，父不詳、媽媽也很少聯絡，去年郵局辦母親節活動，她寫感恩卡寄給待她如父、如母的舅舅。

心慧說，雖然自己沒有爸爸、媽媽，但是在舅舅的呵護下，她擁有的東西不比別人少，舅舅努力賺錢，就是要讓她快樂長大，今年她從東商畢業，申請進入台東大學資料管理學系夜間部，也是希望靠半工半讀，減輕舅舅的生活壓力，她說，將來一定會報答舅舅養育之恩。

青春無敵的美少女彭心慧是處女座，有著1雙會說話的大眼睛，但是據她表示，目前沒有男朋友，也沒有男生向她告白過，喜歡看電影、打羽毛球，談起成長背景，她顯得輕鬆自在，對於將她棄之不顧的父母，她也毫無怨言，美麗的外貌，有著堅強的內在，她的美，讓人心疼。

(中時 )