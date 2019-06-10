最高法院認定前市府團隊於104年啟動的東豐快速道路環評決議有所瑕疵，今年1月判決敗訴定讞，需重啟環評程序。市長盧秀燕上任後，日前已重新啟動環評招標，4月進入第二階段環評，藉由更嚴謹的審查程序，化解民眾疑慮，預計111年動工。盧市長指出，地方居民或環保團體對於部分路段的開發方式有不同意見，盼議員也協助與地方溝通，讓建設圓滿完成。

台中市議會10日進行市政總質詢，議員蔡成圭、何敏誠皆關心「東勢─豐原生活圈快速道路」部分路段遭撤銷環評後，目前規劃的進度為何？

建設局長陳大田表示，「東勢─豐原生活圈快速道路」自豐原沿著石岡到東勢，是市區往來山城地區的替代道路，前市府進行環評作業時，遭環團與民眾提起訴訟，最終最高法院認定環評有程序與內容瑕疵，今年1月駁回環評案，導致市府須重提環評程序。

陳大田指出，市府已依法於今年重新啟動環評招標，並於1到3月重啟環評，4月進入第二階段環評，透過更嚴謹的審查程序，化解民眾疑慮，預計環評兩年內審議通過，110年發包設計，111年動工。

盧秀燕強調，東豐快速道路環評有一定的審查期程，約需花費兩年時間，尚未完工路段的規劃方案，有打通隧道或與東豐綠廊共構等方案，地方居民或環保團體皆有不同意見，都須經過環評程序，並完全尊重專業評估；盼議員也能協助與地方溝通，讓建設圓滿完成。

(中時 )