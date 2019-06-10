六月才過三分之一，演藝圈已有賀一航、馬如龍兩位重量級藝人相繼辭世，中華演藝總工會理事長康凱與馬如龍相交數十年，不捨好友離世的他感嘆，年初時就有兩個命理老師曾告訴他今年火太旺，尤其端午節時更旺，身體較差的人容易「過不去」，命理老師甚至還直指連73歲的他（康凱）自己也有可能過不去！

雖然被命理師「唱衰」，但康凱說他當時聽了很驚訝卻沒生氣，反而每天更認真念經，「這樣那些小鬼、怪物就不會來找我了！我還想多做點好事、多為大家服務。雖然人生就像一陣風，一過就無痕，但多做點好事，風吹過，還會看到你的影子！」這幾年送走不少藝人，讓他更意識到身體健康的重要，不希望生病後拖累家人，所以他頗注重養生保健，一周泡兩、三次溫泉，飲食很節制，也很少喝酒。他不諱言年齡大了，多少有點病痛在身，最近就深受五十肩所苦，

康凱表示，很難得有像馬如龍這種朋友，他一生交遊廣闊，年輕時對朋友比對家人還要親，卻從來不佔朋友好處，娶了沛小嵐後，因為這個老婆好得沒話說，所以他也完全改了脾氣，一樣把朋友看得很重，卻也很疼老婆很顧家庭，為了帶大那麼多小孩，他非常辛苦地工作賺錢。記憶中的馬如龍，以前拍戲就常演「大哥」，不需要化妝也不用演，光是走路出來、一開口講話就很大哥，非常自然。康凱也很感謝當年他第一次選演藝總工會理事長時，馬如龍夫妻就很支持他，沛小嵐後來還擔任工會理事。

對於康凱轉述命理老師說今年火太旺的說法，另一位命理老師黃逢逸表示，他去年八、九月就曾預測今年農曆四月、十月要當心疾病攀巔峰，尤其整個農曆四月到端午節前一天，是今年對健康與疾病來說最糟糕的一個月，登革熱也是這個月份拉警報，而且會從農曆三月就開始醞釀升高，端午節後慢慢減緩降溫，有疾病的人很容易過不了這段時間。今年第二個震盪月就是十月，但應該不會比上半年更差了，不會像這個月歷經這麼多驚嚇。

(中時 )