配合太平溪路堤共構工程，接近台東市和平社區的5座高聳的高壓電塔，正由台電進行拆除作業，預計近日內就可以拆除完畢，除了在景觀上將天際線還給大自然以外，更重要的是周遭居民不用再擔心害怕，下雨天不會再滋滋作響，當地居民額手稱慶。

總經費達9.2億元的太平溪路堤共構正積極進行中，其中在馬蘭橋到日光橋段有5座高壓電塔，為10多年前設置，台電已完成電纜地下化，目前正進行拆除作業，預計近日內可為當地居民除去「心腹之患」。

馬蘭里長林善群表示，高壓電塔屬「嫌惡設施」，除了影響當地房地產行情以外，民眾更擔心有輻射問題，下雨天還會發出滋滋聲響，讓人提心吊膽，6月底拆除完畢後，居民都會非常高興。

縣長饒慶鈴昨天視察高壓電塔拆除情形時表示，在縣府與台電合作下完成電纜地下化，除了可以減少對鄰近社區的影響，地方景觀也因電塔拆除後還天際線於自然，而馬蘭橋至日光橋約1.4公里，9月下旬就可以先行通車；另外，在較上游的太平橋到日光橋還有6座電塔，也預計12月完成遷移。

饒慶鈴表示，太平溪路堤共構全長5.8公里，預計明年農曆年前全線通車，可以改善年節假日綠色隧道塞車瓶頸，北側全線種植樟樹，南側則種植黃花風鈴木、鳳凰木等多種會開花的樹，可望為台東增添1條美麗的景觀道路。

(中時 )