29歲王姓男子日前在台中市第二市場前並排停車，台中市第一警分局大誠分駐所員警發現趨前盤查，沒想到心虛的王男，一時情急竟將身上所攜帶的2小包裝有安非他命的毒品丟到路邊，企圖滅證，眼尖的員警發現，反而人贓俱獲，移送法辦。

警方表示，王男在晚間10時許，開車到市場前違停，下車去購買飲料，因為擋住進出，店家提醒後，他匆匆忙忙上車要開車離去，現場員警發現他神色緊張，又聞到駕駛座傳來濃郁的香水味，頗有欲蓋彌彰之嫌，員警趨前要盤查，王男雖配合盤查，但神色緊張。

員警請他下車，配合出示身分證件，王男手摸口袋，趁天色黑暗，竟掏出口袋裡的不明物品，丟棄道路旁，眼尖的警方發現，他才承認丟掉的2小袋物品，內裝有安非他命的違法毒品。

王男供稱，他因為工作壓力大，為提振精神而沾上毒品，警方偵訊後依毒品危害防制條例移送偵辦。

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(中時 )