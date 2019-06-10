民進黨總統初選展開民調，前總統陳水扁今晚公開表態「我是阿扁，我支持清流！」，強調只有賴才能守護台灣，對抗中國，呼籲請民進黨支持賴清德。

民進黨中執會日前通過修改總統初選民調辦法，陳水扁雖曾公開表明不贊同，但在蔡賴之爭中，未曾公開表態挺誰。不過扁今晚在群組中明白表示自己挺賴。

他說，向來助弱不助強的阿扁，籲請在民進黨這場不對稱的總統初選民調，全力支持最有領導力、決斷力、執行力，最有國家領導人應具備的霸性（承擔）、韌性（堅持）、賭性（冒險），最能守護台灣，壯大台灣的賴清德前行政院長，「清德接棒，台灣更棒」！

陳水扁表示，看到雨中車隊掃街遊行拜票的賴，一人孤單站在宣傳車，「阿扁於心不忍，真想陪他一路前進總統府」。

他說，1998年阿扁市長連任失利，陪伴阿扁連續三天在車上兩中謝票的是台灣人永遠的歐吉桑「信介仙」，黃信介主席說他不能讓阿扁孤單，才能在1年3個月後前進總統府，完成史上第一次政黨輪替。

陳水扁指出，賴不只反對「一國兩制」，更反對「一中原則」，準候選人中只有他敢反對「一中原則」，在中國上海也只有他敢主張台獨，歷任閣揆在國會殿堂更只有他敢承認他是「務實的台獨工作者」，這就是「承擔、堅持、冒險」。強調「只有賴清德才能守護台灣，對抗中國。我是阿扁，我支持清流！」

(工商 )