僑光科技大學多媒體與遊戲設計系學生李致丞在「TQC＋2019第二屆全國大專校院Python程式設計競賽」獲得全國第一名。他10日表示，除了指導老師授課訓練運算思維能力，平時練習相當重要，透過競賽不但驗證學習情形，也了解自身不足，進而精進。

「TQC＋2019第二屆全國大專校院Python程式設計競賽」是由財團法人中華民國電腦技能基金會舉辦的全國性競賽，今年來自全國各大專院校500多人參賽，並於致理科技大學、國立台中科技大學、正修科技大學三地同時進行。競賽成績揭曉，由僑光科技大學多媒體與遊戲設計系李致丞獲得全國第一名。

李致丞表示，經指導老師訓練運算思維能力，打下程式設計技能的基礎，並訓練解決問題的能力，再配合領域知識，才能將程式設計技能應用於各種領域。

僑光科大董事長陳伯濤表示，設計與資訊學院榮獲教育部1億2900萬元補助，全力發展AR／VR新零售電子商務、工業4.0與AI人工智慧，李致丞在全國競賽中脫穎，展現設資學院師生的實力，展現產學鏈結的成果。

(中時 )