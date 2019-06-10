僑光科技大學多媒體與遊戲設計系學生李致丞在「TQC＋2019第二屆全國大專校院Python程式設計競賽」獲得全國第一名。他10日表示，除了指導老師授課訓練運算思維能力，平時練習相當重要，透過競賽不但驗證學習情形，也了解自身不足，進而精進。
「TQC＋2019第二屆全國大專校院Python程式設計競賽」是由財團法人中華民國電腦技能基金會舉辦的全國性競賽，今年來自全國各大專院校500多人參賽，並於致理科技大學、國立台中科技大學、正修科技大學三地同時進行。競賽成績揭曉，由僑光科技大學多媒體與遊戲設計系李致丞獲得全國第一名。
李致丞表示，經指導老師訓練運算思維能力，打下程式設計技能的基礎，並訓練解決問題的能力，再配合領域知識，才能將程式設計技能應用於各種領域。
僑光科大董事長陳伯濤表示，設計與資訊學院榮獲教育部1億2900萬元補助，全力發展AR／VR新零售電子商務、工業4.0與AI人工智慧，李致丞在全國競賽中脫穎，展現設資學院師生的實力，展現產學鏈結的成果。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。