高雄市長韓國瑜決定參加國民黨總統初選，民進黨對此怒批韓國瑜忽視高雄市發展，並有民調稱有近6成市民不支持「帶職參選」。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書預言，韓當了總統，高雄發展更突飛猛進。

胡幼偉指出，高雄發展問題其實他推演過。「答案其實很簡單。很多人喜歡錦上添花。老韓當了總統，又常駐高雄，他不用特別說什麼或做什麼，自然會有人在高雄的投資上，或對高雄產品的採購上繼續加碼。哪個商人不對執政者特別上心？否則，老郭幹嘛去美國威斯康辛州設廠，討川普開心？」

胡幼偉認為，「如果老韓的政治生涯僅止於高雄市長，那商人幹嘛特別對他上心呢？全台灣又不是只有高雄ㄧ個大城市啊！此外，老韓說過，高雄的「四個一」，是重中之重，他當總統後，才能讓這四個一實現。這件事，要特別強調才對。」

胡幼偉表示，「老韓當了總統又常駐高雄，才能維持高雄的熱度，媒體對高雄的報導，不會減熱。本島或對岸的觀光客，基於對政治的好奇，會想去高雄看看，說不定能遇到庶民總統，合照自拍一張。『人進的來』的競選支票，會更能兌現。」

一網友留言贊同「胡教授分析很清楚！老韓為何棄市長選總統？因為巧婦難做無米之炊的關係！小英政府卡韓，無錢如何對現競選諾言？陳菊留下三千億的債務，每月利息就把老韓壓死！還奢談建設高雄？」

(中時電子報)