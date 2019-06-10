美國航太總署NASA表示，國際太空站可以開放給喜歡冒險的旅客們，至於搭乘太空船的價錢，只有5900萬美元即可，但是這只是前往太空站的票價，在太空站的食宿費用還需要另計。太空旅遊可能會在2020年之前定案。

生活科學(Live Science)報導，NASA首席財務官傑夫‧德威特( Jeff DeWit )在6月7日的記者會上表示，在民營太空船即將開張的時刻，太空旅遊已是將要出現的產業，最容易前往的太空景點是國際太空站，旅客可搭乘SpaceX和波音公司所經營的太空船，大約一個座位是5800萬美元 ，但這只是飛行的票價，實際停留在太空站的食宿與住房還要另計，大約一天3萬5千美元。

德威特開玩笑說，目前沒有希爾頓飯店或萬豪酒店那種積點制，還請各位遊客多多包涵。

國際太空站不僅對遊客開放，也會向商業企業開放。這意味著在將來，企業可以租用太空站的艙間進行進行產品測試、私人研究，甚至拍攝外太空電影。是的，下一部阿波羅計畫的歷史電影，很可能就會在太空裡實景拍攝。1995年的「阿波羅13」，劇組是向NASA租用無重力體驗飛機拍攝的。

NASA之所以開放國際太空站給大眾，很大的理由就是「經濟效益」，每年NASA都面臨沉重的預算壓力，許多研究計畫案都被削減，只能自尋生計。同時NASA還希望此舉能夠多收集登月資金，他們希望2024年將第一位女性太空人送往月球，然而前幾天，美國總統川普才表示，NASA應該放眼火星，此話一出，很可能登月的預算就沒著落了，所以NASA要自籌經費。

美國不是第一個開放太空旅遊的國家，俄國早已行之有年。2001年至2009年間，俄羅斯私人公司Space Adventures，已仲介7名太空遊客，前往國際太空站參觀。

(中時電子報)