長榮勞資今日進行協商會前會，然而經過四小時的協商仍未達共識，雙方將再擇期召開會前會，長榮航空表示，將於20日重啟第三次協商會議，且因空服員工會多次抹黑，長榮堅持需全程直播。交通部則表示，啟動疏運計畫不是要協助資方，而是要幫助無辜旅客，目前統計願意在罷工發生後支援的立榮空服員約1400人。

空服員工會表示，今日會前會上，在協商會主持人選、直播條件、限定協商次數等議題都無共識。工會要求，由台北市勞工局長賴香伶、台灣大學社會學系教授范雲、台北市議員邱威傑三人選一擔任主持人。

但長榮航空表示，此三人對航空專業與勞資爭議掌握度恐不足，要求由交通部與勞動部主持會議，長榮說，勞資爭議的訴求，只有當事人最清楚爭點所在，應該由勞資雙方自己談，才能有利會議的進行，且勞資雙方對於第三方公正人及專業人士的認知恐有落差，將會成為另一個爭議，實有礙勞資雙方實質協商。

長榮堅持，開放媒體進場直播，尤其公會已多次仗著會議不公開，就公然說謊抹黑，已嚴重影響雙方互信，這也是堅持直播原因。而且長榮勞資爭議已引發社會紛擾，無論媒體、社會大眾及空服員都有知道事實真相的權利。

交通部政務次長王國材表示，交通部身為民航主管機關，不能讓旅客滯留機場無處可去，必須先制定應變計畫備而不用。且馬祖只有立榮航空獨飛，其他離島立榮運能也占半數。罷工後將以國內航線為優先疏運對象，並視情況啟動航運、軍機，若搭乘軍機每人1000元。

(中時 )