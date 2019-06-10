總統蔡英文10日參觀LINE台灣辦公室，她特別感謝LINE原創市集的團隊，帶來累計20億元的貼圖產值，讓台灣素人插畫家在平台上展現軟實力。

LINE總部則致贈全球第一座「Honorary LINER」榮譽LINE公民獎座給蔡英文。

總統府發言人林鶴明表示，蔡英文透過參訪LINE台灣辦公室，持續關心跨國企業在台灣的營運狀況。

LINE全球事業拓展部資深副總裁姜玄玭、台灣連線股份有限公司董事總經理陳立人，向蔡英文介紹LINE的全球市場概況。目前LINE貢獻給台灣的數位經濟產值高達305億新台幣，未來還會加碼投資台灣30億新台幣。

台灣LINE貼圖原創市集，目前累計貼圖產值約20億，提供了台灣設計家一個創作營收的平台。2019年7月則將上線LINE數位當責計畫，與行政院合作對抗假新聞。蔡英文希望，透過更多的官方訊息查證帳號，有助於遏止假訊息的傳播。

(工商 )